Рыбаки массово вышли за минтаем в Приморье

Ажиотаж продлится еще около двух недель

Минтай один за другим идёт на крючок. Рыбакам остается только успевать выуживать и находить место в лодке для добычи. Минтай настолько массово подошел к берегам Приморья, что уловы, конечно, впечатляют. За несколько часов удается поймать до 80 килограммов рыбы.

У каждого мастера - свои секреты. Одни ловят, как говорится, просто на металл, другие прикармливают минтай вкусной наживкой. Тары для улова все берут с собой в море побольше. В ход идут ведра, ящики, большие бидоны, мешки, если совсем не помещается, то складывают прямо в лодку.

Поэтому лодочная флотилия в акватории стоит почти круглосуточно. Помешать рыбакам может только сильный ветер. Чтобы десятки килограммов рыбы не испортились, переработать их нужно как можно быстрее. Поэтому многие чистят прямо на берегу. Отдельно икру, если попадается, отдельно тушки.

Минтай жарят, запекают, замораживают впрок, икру засаливают, а брюшки даже сушат. Правда, обработать такое количество рыбы готовы не все, поэтому делятся уловом с родными и друзьями. А есть и те, для кого важней не результат, а сам процесс. В море выходят ради удовольствия.

Ажиотаж продлится еще около двух недель. Затем минтай мигрирует к берегам Владивостока.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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