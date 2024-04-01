Появились новые подробности о смерти перебежчика Кузьминова

В него стреляли шесть раз

В западных средствах массовой информации появились новые подробности убийства российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, который в августе 2023 года угнал вертолет Ми-8.

Как пишет The New York Times со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании, убийцы выпустили в Кузьминова как минимум шесть пуль. Несмотря на это, ему удалось пробежать небольшое расстояние перед тем, как упасть на пандус. Двое нападавших вернулись в свой автомобиль, переехали на нем тело Кузьминова и скрылись.

На месте убийства обнаружили гильзы от девятимиллиметровых патронов к пистолетам Макарова, а машину убийц нашли сгоревшей в нескольких милях.

Ранее источники рассказали, как у убийц Кузьминова появилась информация о его местонахождении. Предполагается, что перебежчика вычислили, когда он готовился к приезду своей матери в Испанию: 52-летняя Инна Кузьминова собиралась приехать к сыну в Аликанте.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждал, что украинские власти предлагали пилоту из России Максиму Кузьминову. По утверждению политика, если бы Кузьминов принял это предложение, "он точно здесь был бы защищен".

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