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В России может появиться новое миграционное ведомство

10:02
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Оно будет напрямую подчиняться президенту

Российские власти обсуждают создание в стране нового ведомства, которое должно отвечать за межнациональную и миграционную политику. Об этом в понедельник, 1 апреля, пишут "Ведомости" со ссылкой на информированные источники.
Путин велел Генпрокуратуре взять под контроль ситуацию в миграционной сфере

Как рассказали изданию три источника, близкие к администрации президента, и два источник, близкие к правительству, новое ведомство будет напрямую подчиняться президенту России Владимиру Путину.

Источники отмечают, что в настоящее время прорабатывается структура нового ведомства, пока окончательных решений по формату не принимали.

После напоминания главы государства на коллегии Генпрокуратуры о необходимости контроля в сфере миграционной политики член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских рассказал, что "инициатив будет достаточно много, в этом не сомневайтесь".

До того Министерство труда и социальной защиты России предложило ввести новые условия для организованного набора трудовых мигрантов. В случае принятие предлагаемых ведомством поправок иностранных граждан, приехавших по оргнабору, обяжут покинуть Россию, если те будут работать не по профилю.

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