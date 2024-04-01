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Нетаньяху пришел в сознание после операции

09:51
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Накануне ему удалили грыжу

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху провели операцию по удалению грыжи.

Политик пришел в сознание и уже общается с семьей, пишет агентство Reuters. Его перевели в послеоперационную палату. Когда Нетаньяху выпишут, пока неизвестно.

Грыжа у Нетаньяху была выявлена в ходе планового осмотра в субботу, 30 марта. Операцию провели на следующий день. Хирургическое вмешательство проходило под общим наркозом.

На время операции пост премьер-министра занимал его заместитель - министр юстиции Израиля Ярив Левин.

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