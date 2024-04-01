Нетаньяху пришел в сознание после операции

Накануне ему удалили грыжу
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху провели операцию по удалению грыжи.
Политик пришел в сознание и уже общается с семьей, пишет агентство Reuters. Его перевели в послеоперационную палату. Когда Нетаньяху выпишут, пока неизвестно.
Грыжа у Нетаньяху была выявлена в ходе планового осмотра в субботу, 30 марта. Операцию провели на следующий день. Хирургическое вмешательство проходило под общим наркозом.
На время операции пост премьер-министра занимал его заместитель - министр юстиции Израиля Ярив Левин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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