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Москвичам рекомендовали поменять зимнюю резину на летнюю

10:22
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

На улице установился уверенный плюс

Столичным водителям посоветовали сменить зимнюю резину на летнюю.

Установилась теплая погода, столбик термометра не опускается  до нуля градусов даже ночью, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Использование зимних шин в теплый сезон сильнее изнашивает их, а также грозит плохим сцеплением с дорогой и увеличенным тормозным путем, предупредили специалисты.

Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону", - завил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

С 1 апреля в России изменятся правила получения водительских прав. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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