Москвичам рекомендовали поменять зимнюю резину на летнюю

На улице установился уверенный плюс

Столичным водителям посоветовали сменить зимнюю резину на летнюю.

Установилась теплая погода, столбик термометра не опускается до нуля градусов даже ночью, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Использование зимних шин в теплый сезон сильнее изнашивает их, а также грозит плохим сцеплением с дорогой и увеличенным тормозным путем, предупредили специалисты.

Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону", - завил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

С 1 апреля в России изменятся правила получения водительских прав. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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