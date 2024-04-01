Российские эксперты выявили место сборки украинских дронов "Баба-яга"

Удалось также отследить цепочку поставок комплектующих

Специалисты российского "Центра комплексных беспилотных решений" изучили трофейный украинский дрон "Баба-яга", благодаря чему удалось узнать координаты его места сборки. Об этом в понедельник, 1 апреля, рассказал директор центра Дмитрий Кузякин.

Как пояснил Кузякин, к экспертам центра такой трофейный украинский коптер попал, когда у него еще даже не было прозвища "Баба-яга", сообщает РИА Новости.

Нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба-яга" не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые она нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов.

Ранее сообщалось, что ефрейтор ВС России Тахир Рахманов обнаружил на подлете к российским позициям украинский коптер "Баба-яга". При помощи стрелкового оружия Тахир поразил цель. Вражеский дрон рухнул в трехстах метрах от расположения наших войск.

В октябре 2023 года бойцы добровольческого батальона "Крым" сбили на запорожском направлении коптер "Баба-яга". Он считался почти неуловимым и "жутко вредным". Однако российские военные выяснили, что бороться с ними можно – и весьма продуктивно.

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