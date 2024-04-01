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Правящая партия Эстонии предложила лишить россиян права голоса

10:39
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Это касается местных выборов

Правящая в Эстонии Партия реформ представит в ближайшее время законопроект, позволяющий лишать граждан России права голоса на муниципальных выборах. Об этом в понедельник, 1 апреля, рассказал член фракции реформистов Пяртель-Пеэтер Пере.
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По утверждению Пере, это не потребует никаких изменений в Конституции Эстонии. Поправки будут официально внесены в эстонский парламент до конца недели.

Лидер Таллинского региона партии Isamaa (Отечество) Риина Солман, в свою очередь, заявила, что "эстоноязычность и эстонскость — это один из принципов, с которым мы стараемся искоренять российскую сферу влияния из управления городом Таллином", сообщает "Интерфакс".

Буквально за десять дней до этого министерства юстиции и внутренних дел Эстонии выступили против законопроекта, предполагающего лишить права голоса на местных выборах проживающих в стране граждан России и Белоруссии. Причины отказа поддержать предложенные поправки тогда не уточнялись.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, комментируя ущемление в правах русскоязычное население Литы, Латвии и Эстонии, что русофобия — это единственное, в чем преуспевают власти прибалтийских стран, именно в них больше, чем где-либо еще, нарушают права человека.

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