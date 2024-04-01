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В Воронеже произошел взрыв в кафе

11:01
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Причина выясняется

В Воронеже в кафе "Чайхана Восточный" прогремел взрыв. Как сообщают местные паблики, в заведении выбило стекла.

В региональном главке Министерства внутренних дел рассказали, что в полицию поступило сообщение о повреждении стекол в одном из кафе на улице Ленина и "последующем хлопке внутри помещения".

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также кинологи с собаками. Следственная группа устанавливает причину и обстоятельства происшествия, рассказала ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Telegram-канал Mash пишет, не называя источники, что сдетонировало взрывное устройство, произошло это ночью, когда в помещении никого не было. По данным Mash, полицейские изучают круг общения владельца кафе, предполагая, что ему могли отомстить конкуренты.

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Последствия взрыва в кафе в Воронеже
Последствия взрыва в кафе в Воронеже
Последствия взрыва в кафе в Воронеже
Последствия взрыва в кафе в Воронеже
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