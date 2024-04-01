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Спасательная операция на руднике "Пионер" прекращена

11:02
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Спасти заблокированных там горняков не удалось

Поисково-спасательные работы на руднике "Пионер" в Амурской области, где двумя неделями ранее после обвала оказались заблокированы 13 человек, прекращены. Об этом в понедельник, 1 апреля, рассказали в АО "Покровский рудник".

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Как пояснили в администрации рудника, решение о завершении спасательной операции связано с риском повторного обвала, сообщает ТАСС.

Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой. Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск, связанный с высокой вероятностью повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках, а также частичного обрушения борта карьера.

18 марта в результате обрушения на руднике "Пионер" в шахте оказались заблокированы 13 человек. Российский лидер Владимир Путин заслушал доклад о случившемся на шахте и поручил предпринять все возможные меры для спасения горняков и для оказания им экстренной помощи.

В оперативных службах предупреждали, что с высокой долей вероятности "Пионер" может быть затоплен. 28 марта в экстренных службах подтвердили, что горная выработка рудника практически полностью затоплена грунтовыми водами.

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Поисково-спасательные работы на руднике "Пионер" в Приамурье
Поисково-спасательные работы на руднике "Пионер" в Приамурье
Рудник "Пионер"
Рудник "Пионер"
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