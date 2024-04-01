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Заявившего о готовности совершить теракт мужчину задержали в Ростовской области

11:18
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Возбуждено дело

Сотрудники ФСБ задержали потенциального террориста в Ростовской области.

Как стало известно спецслужбе, мужчина вступил в террористическую организацию и заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов.

В отношении задержанного завели уголовное дело об организации деятельности террористической организации и участии в ней. Расследование продолжается, отметили в региональном управлении ФСБ. 

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае, его планировали трое граждан одной из стран Центральной Азии.

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