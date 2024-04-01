Заявившего о готовности совершить теракт мужчину задержали в Ростовской области

Возбуждено дело
Сотрудники ФСБ задержали потенциального террориста в Ростовской области.
Как стало известно спецслужбе, мужчина вступил в террористическую организацию и заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов.
В отношении задержанного завели уголовное дело об организации деятельности террористической организации и участии в ней. Расследование продолжается, отметили в региональном управлении ФСБ.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае, его планировали трое граждан одной из стран Центральной Азии.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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