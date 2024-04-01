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Шойгу вручил участникам СВО медали "Золотая Звезда"

11:38
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Министр поблагодарил военнослужащих за выполнение боевых задач

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

Высших государственных наград и звания Героя России в соответствии с Указом президента удостоены подполковник Леонид Пашкевич и майор Игорь Юргин.

Особо отличившимся офицерам глава оборонного ведомства вручил также шашки и именные пистолеты и поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение боевых задач.

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Сергей Шойгу вручает участникам СВО медали "Золотая Звезда"
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