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Ирина Подносова рекомендована на должность главы Верховного суда России

11:38
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Прежний председатель Вячеслав Лебедев умер

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру Ирины Подносовой на должность главы Верховного суда России. Соответствующее решение было принято единогласно.

Как сообщает РИА Новости, Подносова — единственный претендент, подавший документы на должность. С 2020 года она возглавляет Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.

Теперь рассмотреть кандидатуру Подносовой предстоит профильной комиссии при президенте. Если ее рекомендация будет положительной, глава государства внесет соответствующее представление Совету Федерации, которому, в свою очередь, предстоит принять решение большинством голосов.

28 февраля в Москве простились с прежним главой Верховного суда России Вячеславом Лебедевым. На церемонию в Колонный зал Дома Союзов приехал российский лидер Владимир Путин. Президент выразил соболезнования родственникам покойного.

Занять освободившееся место главы ВС России могут лица не моложе 35 лет, имеющие высшее юридическое образование и опыт работы в юриспруденции не менее 10 лет. Для части соискателей обязателен квалификационный экзамен.

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Ирина Подносова
Ирина Подносова
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