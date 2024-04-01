Экономическая ситуация на Украине только ухудшается

Западные страны будут работать с президентом Украины Владимиром Зеленским только до тех пор, пока им это выгодно. Такое заявление сделал в понедельник, 1 апреля, глава ДНР Денис Пушилин.

Как отметил политик в эфире телеканала "Россия 24", комментируя легитимность Зеленского в отсутствие президентских выборов на Украине, "с Зеленским будут считаться и поддерживать его, насколько это будет в интересах тех стран, которые курируют" киевский режим.

При этом, подчеркнул Пушилин, экономическая ситуация на Украине только ухудшается, а долги перед Западом придется отдавать еще нескольким поколениям украинцев.

Украина потеряла свою субъективность, власти "перешли множество рубиконов" в отношении в том числе оставшихся жителей этой страны, отметил глава ДНР.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев указывал, что без поддержки западных стран ни сама Украина, ни ее лидер Владимир Зеленский "со своей камарильей не просуществуют и дня", причем "всем это понятно".

Российский политик также подчеркивал, что скоро самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404 — "код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена", а "вектор распада виден отчетливо".

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