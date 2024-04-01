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В Москве открылись летние веранды в кафе и ресторанах

12:14
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Они будут работать до 1 ноября

В Москве открылись летние веранды в кафе и ресторанах.

Столики на свежем воздухе будут работать вплоть до ноября, передает РИА Новости. Всего откроется более 3,7 тысячи веранд – это на 200 больше, чем в прошлом году.

"Завтракать, обедать и ужинать на летних верандах - одно из любимых сезонных удовольствий горожан", - отметил ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Монтаж веранд стартовал 15 марта.

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