Пройдут работы по озеленению

В понедельник в Москве стартовал месячник по благоустройству. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов и путепроводов.

Утром на Автозаводской улице коммунальщики приводили в порядок мемориал "Памятник ополченцам Пролетарского района". Работы шли и на Кожевнической небрежной.

Сегодня в Москве установилась поистине летняя погода. Воздух в городе местами может прогреться до плюс 22 градусов. Что больше характерно для начала июня.

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