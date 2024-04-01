Собянин: Реконструкцию детской поликлиники в Ховрино планируется завершить осенью

Ход работ проверил мэр столицы Сергей Собянин

В этом году в Москве на Флотской и Пулковской улицах будет завершена реконструкция поликлиник. Одна из них детская, другая взрослая. Как идут работы, сегодня проверил мэр столицы Сергей Собянин. Здесь всё будет по новому московскому стандарту. Мэр Москвы также сообщил, когда полностью завершится обновление поликлиник города.

Новая трёхэтажная школа на Фестивальной улице – образец комфортного и безопасного образовательного пространства. Предусмотрели даже возможность беспрепятственно учиться и маломобильным школьникам. Дизайн интерьера – исключительно в спокойных светлых тонах. А чтобы не блуждать по коридорам в поисках нужного кабинета, разработана единая интуитивно понятная навигация.

Дошкольники будут учиться в этом же здании. Для них обустроено шесть комфортных трансформируемых ячеек, музыкальный и физкультурный залы. Со временем переходя уже в начальную школу, первоклашки пойдут в ставшие к тому времени уже родными стены.

В этом же районе на Флотской улице в скором времени открывает свои двери и детская поликлиника. Полувековое здание начали ремонтировать в конце прошлого лета и сейчас реконструкция на полпути. Медицинское учреждение будет выполнено по единому московскому стандарту, разработанному по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Здесь обновят всё - от коммуникаций и фасада до оборудования. Медицинская техника будет самая современная, на которой смогут проводить практически любые виды диагностики.

"Мы продолжаем активно реконструкцию амбулаторного звена города Москвы. Внедряем новые стандарты, новые технологии. И, конечно, массово реконструируются поликлиники. В настоящее время прошли реконструкцию уже более 200 поликлиник. В этом году будет сдано ещё 100. Здесь в Ховрино часть поликлиник тоже реконструирована, построена новая поликлиника. И вот здесь уже готовится к вводу в сентябре ещё одна поликлиника. Так что на следующий год у нас остаётся порядка 40-50 поликлиник, и в целом эта программа будет завершена, и поликлиники Москвы будут все новыми", - сообщил Собянин.

По соседству со школой и поликлиникой выросла и новая многоэтажка, куда по программе реновации из ветхих пятиэтажек переехали жители районов Ховрино и Головинский. Односекционный дом построен по индивидуальному проект. На фасаде оригинально вписанная кирпичная кладка с элементами архитектурного бетона. В здании 120 квартир, в которые новосёлы въезжают уже с готовой отделкой в соответствии с требованиями московского стандарта реновации.

"Это дома бизнес-класса. Потому что вход с разных сторон, подземный снаружи и изнутри, чтобы можно было во двор выходить. Подземный паркинг. И дом сделан по новым технологиям высокоскоростного индустриального строительства", - сообщил Алексей Добашин, генеральный директор компании-подрядчика.

Реновация в Головинском районе затронула 137 домов. При этом три из них сносить не будут, так как имеют авторскую архитектуру и включены в список Архнадзора. А новые квартиры получили больше 32 тысяч человек, что составляет больше трети всего района.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"