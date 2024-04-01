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В Москве заработали камеры с нейросетью для отслеживания самокатчиков

15:00
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Они будут фиксировать нарушения

В Москве заработали камеры с нейросетью для самокатчиков, нарушающих правила. Новая технология была успешно протестирована ЦОДД перед началом сезона. Она автоматически фиксирует опасные действия электротранспорта и передаёт информацию операторам проката.

"Они выявляют пользователей, которые не спешиваются на пешеходных переходах, осуществляют езду вдвоём, не используют велополосу при её наличии или осуществляют по ней движение в обратном направлении. Камеры будут фиксировать специальные номера, которые в этом сезоне установлены на всех средствах индивидуальной мобильности. При этом ГКУУ ЦОДД не имеют доступ к персональным данным", - пояснил Денис Климов, руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД.

Наказания могут быть разные: от штрафа и до блокировки аккаунта. Сколько камер сейчас в городе и где они стоят - не уточняется. Но точно известно, что скоро их станет только больше. И никакие ухищрения, будь то заклеивание номеров или покидание места ДТП, не поможет нарушителю: внутренняя система проката в любом случае фиксирует и траекторию, и скорость, и маршрут движения.

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