В Москве прошла конференция, посвящённая аутизму

Участники говорили о наиболее частых проблемах при лечении детей с аутизмом

Современные методики диагностики и лечения обсуждали на научно-практической конференции "Аутизм. Врачи, пациенты, родители: вместе в интересах людей, с расстройством аутистического спектра".

Первый, кто замечает нарушение развития, как правило, педиатр. И уже затем диагноз ставит психолог. При этом пациент с диагнозом РАС находится под постоянным наблюдением специалистов нескольких направлений.

Единый алгоритм действий стал одной из тем конференции. Также говорили о наиболее частых проблемах при лечении детей с аутизмом, этических и правовых аспектах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"