ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве прошла конференция, посвящённая аутизму

15:05
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Участники говорили о наиболее частых проблемах при лечении детей с аутизмом

Современные методики диагностики и лечения обсуждали на научно-практической конференции "Аутизм. Врачи, пациенты, родители: вместе в интересах людей, с расстройством аутистического спектра".

Первый, кто замечает нарушение развития, как правило, педиатр. И уже затем диагноз ставит психолог. При этом пациент с диагнозом РАС находится под постоянным наблюдением специалистов нескольких направлений.

Единый алгоритм действий стал одной из тем конференции. Также говорили о наиболее частых проблемах при лечении детей с аутизмом, этических и правовых аспектах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Конференция, посвящённая аутизму
Конференция, посвящённая аутизму
Конференция, посвящённая аутизму
Конференция, посвящённая аутизму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.