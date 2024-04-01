Сезон летних веранд стартовал

В Москве стартовал сезон летних веранд. Они уже не первый год пользуются большой популярностью среди горожан и туристов. Чем владельцы ресторанов пытаются удивить своих клиентов и зачем?

Арбат наполнился бодрыми звуками монтажа - с первыми лучами солнца и настоящим весенним теплом в Москве как будто оттаяли и первые открытые веранды – верный признак приближающегося летнего сезона.

Мода на летние террасы в Москве набирает обороты. Владельцы ресторанов не перестают удивлять посетителей.

"Традиционно в нашем ресторане веранда очень зелёная. Такой оазис в мегаполисе. Уютный и зовущий к себе посидеть. Уютные кресла, с мягкими подушками, тёплыми пледами. Когда становится жарко, мы, конечно, ставим вентиляторы, ставим воду", - рассказала Наталья Михайлова, PR-специалист ресторанного проекта "Перепад света".

"Все рестораторы стараются сделать из этого некий такой оазис с дизайном. Кто-то уходит в арт, кто-то уходит, наоборот, в некий даже конструктивизм. Но, тем не менее, становится тем местом, которое каждый по своему вкусу сможет выбрать", - отметила Ольга Гай, руководитель проектов Московского урбанистического форума.

Если несколько лет назад летней верандой могли удивить гостей только большие заведения, то сейчас даже у скромной кофейни есть хотя бы несколько столиков под навесом. Рестораторам приходится экспериментировать не только с убранством, но и с кухней.

Многие туристы из регионов и вовсе едут в столицу специально за кулинарной эстетикой. А новоиспечённым москвичам веранды не дают уж слишком тосковать по далёкой малой Родине.

"Традиционно Москва ужа давно славится своими летними верандами, как и в предыдущие годы, в этом сезоне их появится в Москве более 3700. Напомню, что это в три раза больше, чем в 2010 году", - сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Рестораны уже сегодня начали принимать гостей на летних террасах. Работать они будут до конца октября. Самые тихие и уютные ждут москвичей и гостей столицы в старой части города – в этом сезоне больше 10 улиц стали гастрономическими.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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