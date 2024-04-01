Спасатели призывают не выходить на тонкий лед в Подмосковье

Спасатели проводят профилактические беседы с населением

Не все супергерои носят маски и плащи. Спасатели на Иваньковском водохранилище предпочитают яркие гидрокостюмы. Без них в холодную воду не прыгнешь.

Этот мужчина катался на лыжах по водохранилищу. Экстремальная тренировка закончилась провалом - под лёд.

"Получилось так, что он не полностью под воду ушел, а была возможность у него выкарабкаться. Он пребывал в состоянии легкого шока, он был растерян, полностью мокрый, замерзший. Толком даже не мог пошевелиться", - рассказал Олег Балдов, спасатель-судоводитель ПСП ПСЧ-215 ГКУ МО "Мособлпожспас".

На место ЧП спасатели прибыли на катере "Хивус-6". Благодаря воздушной подушке он может передвигаться и по воде, и по льду. Это позволяет спасателям добраться до утопающего за считанные минуты.

"Сейчас лед очень коварный, то есть несмотря на его достаточную толщину видимую, он является очень хрупким", - отметил заместитель начальника ПСЧ-215 Александр Проценко.

Чтобы количество происшествий на льду не увеличивалось, спасатели проводят профилактические беседы с теми, кто не может смириться с окончанием сезона зимней рыбалки.

Кажется, что матерых рыбаков не испугать ни таянием льда сверху, ни подмыванием снизу - они считают, что их это не коснется. Но всё же многие выходить на лед больше не собираются.

Из полыньи выбраться самостоятельно очень тяжело даже опытному спасателю. "Надо максимально быстро скинуть с себя всю мокрую одежду и оборудование, потому что будет тянуть вниз. Выбираться нужно в сторону, откуда пришли, там лед условно прочный", - пояснил Александр Проценко.

Но вот самый главный совет от спасателей - не выходить на тонкий лед.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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