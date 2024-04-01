Семьи пропавших в шахте рудника "Пионер" получат годовой заработок горняков

Выплаты начинаются с сегодняшнего дня

Администрация рудника "Пионер", на котором при обвале погибли 13 горняков, поможет семьям шахтеров. Об этом в понедельник, 1 апреля, рассказали в пресс-службе АО "Покровский рудник".

Там уточнили, что родственники получат от рудника единовременную выплату в размере годового заработка горняка на каждого члена семьи: родители, супруга, дети.

В дальнейшем семьи погибших будут получать ежемесячную выплату на детей в размере одного среднемесячного заработка шахтера до достижения ими совершеннолетия.

Кроме того, семьи горняков получат единовременные выплаты от подрядчика, страховщика, правительства Амурской области, Социального фонда в соответствии с требованиями законодательства, сообщает "Интерфакс".

Ранее в АО "Покровский рудник" подтвердили, что поисково-спасательные работы на руднике "Пионер" прекращены. Это решение объяснили риском повторного обвала и угрозой для жизни спасателей.

Еще в 2021 году, после пожара на шахте "Листвяжная", в котором погибли свыше 50 человек, президент России Владимир Путин напомнил об ответственности руководства таких предприятий за жизнь и здоровье работников, потребовав провести ревизию прежних решений по обеспечению безопасности.

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