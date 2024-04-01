В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура

Жители бегают на пункты обогрева
В Харькове разрушена почти вся критическая энергетическая инфраструктура.
Об этом заявил мэр Игорь Терехов в интервью украинскому изданию "Лига". В городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Когда все это будет восстановлено, пока неизвестно.
Сложная обстановка и в частной энергетической инфраструктуре. Жители Харькова во время блэкаута посещают пункты обогрева и школы, где людей кормят бесплатно, передает РИА Новости.
Ранее Терехов рассказал, что в Харькове отсутствует централизованное водоснабжение и отопление, не работают светофоры, не ходит электрический транспорт.
31 марта ВС России совершили групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"