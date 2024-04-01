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В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура

12:44
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Жители бегают на пункты обогрева

В Харькове разрушена почти вся критическая энергетическая инфраструктура.

Об этом заявил мэр Игорь Терехов в интервью украинскому изданию "Лига". В городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Когда все это будет восстановлено, пока неизвестно.

Сложная обстановка и в частной энергетической инфраструктуре. Жители Харькова во время блэкаута посещают пункты обогрева и школы, где людей кормят бесплатно, передает РИА Новости.

Ранее Терехов рассказал, что в Харькове отсутствует централизованное водоснабжение и отопление, не работают светофоры, не ходит электрический транспорт.

31 марта ВС России совершили групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины.

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