В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура

Жители бегают на пункты обогрева

В Харькове разрушена почти вся критическая энергетическая инфраструктура.

Об этом заявил мэр Игорь Терехов в интервью украинскому изданию "Лига". В городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Когда все это будет восстановлено, пока неизвестно.

Сложная обстановка и в частной энергетической инфраструктуре. Жители Харькова во время блэкаута посещают пункты обогрева и школы, где людей кормят бесплатно, передает РИА Новости.

Ранее Терехов рассказал, что в Харькове отсутствует централизованное водоснабжение и отопление, не работают светофоры, не ходит электрический транспорт.

31 марта ВС России совершили групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"