Очередные президентские выборы на Украине не состоятся

В Кремле проанализируют ситуацию в связи с истечением после 20 мая срока полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины. Об этом в понедельник, 1 апреля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подтвердил, что в этом контексте "констатация сроков совершенно правильная", однако призвал не забегать вперед, сообщает ТАСС.

В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента (Украины) истекут. Будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию, с тем чтобы заявить о своей позиции.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что вопрос легитимности Владимира Зеленского в статусе президента Украины после 20 мая, возможно, и не потребуется обсуждать. Глава МИД России предложил "дожить" до 20-21 мая и уже тогда оценить актуальность этой проблемы.

Между тем бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что дни Владимира Зеленского сочтены — на Украине грядет смена режима, поскольку Зеленский уже не такая хорошая марионетка, какой он был раньше.

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