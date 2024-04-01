Песков объяснил, зачем Путин приезжает в Кремль на ночь глядя

Это не связано с экстренной необходимостью

Президент России Владимир Путин иногда приезжает в Кремль поздним вечером, чтобы не создавать пробки. Об этом в понедельник, 1 апреля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили объяснить, зачем российский лидер приезжал в Кремль в воскресенье. 31 марта, около 23:00 мск. Песков подтвердил, что такая поездка действительно была, сообщает ТАСС.

Вчера сообщили в интернете, что Путин вечером приехал в Кремль. Он действительно иногда так делает, потому что когда кремлевский график, а сегодня кремлевский график, Путин предпочитает вечером, когда не такое напряженное движение, чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей. Поэтому он поздно вечером приезжает, что он вчера и сделал.

Ранее Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин лично не ездил на место теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Пресс-секретарь президента подчеркнул, что "в эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте".

Спикер Кремля также рассказал, что Владимир Путин уделяет расследованию теракта в "Крокусе" особое внимание, однако свой рабочий график в связи с этим не менял.

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