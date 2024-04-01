ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В одном из цехов "Уралмашзавода" начался сильный пожар

13:08
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Огонь охватил 800 "квадратов"

Крупный пожар начался на "Уралмашзаводе" в Екатеринбурге.

В настоящий момент горит один из цехов на улице Машиностроителей. Площадь пожара составляет уже 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли, пишет telegram-канал Shot. Предварительно, внутри цеха было около 500 литров лака.

Информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС, пожар пока не удалось локализовать. 

Клубы черного дыма видны со всех сторон города, сообщили местные жители.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пожар на "Уралмашзаводе"
Пожар на "Уралмашзаводе"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.