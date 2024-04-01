В одном из цехов "Уралмашзавода" начался сильный пожар

Огонь охватил 800 "квадратов"

Крупный пожар начался на "Уралмашзаводе" в Екатеринбурге.

В настоящий момент горит один из цехов на улице Машиностроителей. Площадь пожара составляет уже 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли, пишет telegram-канал Shot. Предварительно, внутри цеха было около 500 литров лака.

Информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС, пожар пока не удалось локализовать.

Клубы черного дыма видны со всех сторон города, сообщили местные жители.

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