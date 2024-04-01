Эстония заверила, что европейские солдаты не появятся в окопах на Украине

Военные стран Европы не будут принимать участие в боях на Украине

Европейские военные не будут принимать участие в боевых действиях на Украине, находясь в окопах, такой вариант уже исключен. Об этом заявил в понедельник, 1 апреля, министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Эстонский политик напомнил, что европейские союзники Украины проводят обучение и тренировки бойцов украинской армии. Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке военных на Украину "в основном относятся к сфере обучения", цитирует Певкура ТАСС.

Реальность такова, что у каждого государства — члена НАТО уже есть военный персонал на Украине, например военные атташе или люди, которые время от времени ездят на Украину.

Ранее экспертный совет парламента Германии заявил, что статья 5 Устава НАТО о коллективной обороне не может быть задействована в ситуации со вводом одной из стран блока войск на Украину и последующим российским ударом по ним. Это было бы возможно лишь в том случае, если подобное столкновение произошло на территории стран альянса.

При этом глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украине "нужны не только гранаты — вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых". По этой причине он призвал украинские власти провести дополнительную мобилизацию, хотя "непросто убедить людей в либеральной демократии".

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