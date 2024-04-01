ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эстония заверила, что европейские солдаты не появятся в окопах на Украине

13:50
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Военные стран Европы не будут принимать участие в боях на Украине

Европейские военные не будут принимать участие в боевых действиях на Украине, находясь в окопах, такой вариант уже исключен. Об этом заявил в понедельник, 1 апреля, министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Польша подняла в воздух военные самолеты

Эстонский политик напомнил, что европейские союзники Украины проводят обучение и тренировки бойцов украинской армии. Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке военных на Украину "в основном относятся к сфере обучения", цитирует Певкура ТАСС.

Реальность такова, что у каждого государства — члена НАТО уже есть военный персонал на Украине, например военные атташе или люди, которые время от времени ездят на Украину.

Ранее экспертный совет парламента Германии заявил, что статья 5 Устава НАТО о коллективной обороне не может быть задействована в ситуации со вводом одной из стран блока войск на Украину и последующим российским ударом по ним. Это было бы возможно лишь в том случае, если подобное столкновение произошло на территории стран альянса.

При этом глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украине "нужны не только гранаты — вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых". По этой причине он призвал украинские власти провести дополнительную мобилизацию, хотя "непросто убедить людей в либеральной демократии".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие армии Эстонии
Военнослужащие армии Эстонии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.