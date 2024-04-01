Путин велел заняться снижением уровня бедности в России

Заданы целевые показатели к 2030 году

Федеральному правительству предписано принять меры по снижению к 2030 году уровня бедности населения ниже 7%. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба Кремля, кабмину при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации поручено предпринять меры, обеспечивающие снижение к 2030 году уровня бедности населения ниже 7%. Для многодетных семей этот показатель должен составлять не более 12%.

Представить доклад о ходе исполнения поручения предписано не позднее 31 марта 2025 года, затем отчитываться кабмин будет ежегодно.

В марте Федеральная служба государственной статистики обнародовала данные о доходах россиян за 2023 год. Выяснилось, что в России 13,5 миллиона человек находятся за чертой бедности — это 9,3% населения страны. Чертой бедности в стране в 2023 году стал уровень доходов ниже 14339 рублей на человека.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявлял, что в стране в 2023 году будет достигнут исторический минимум уровня бедности. При этом он призвал полностью свести уровень бедности граждан к нулю. Ключом к победе над бедностью глава государства назвал формирование экономики квалифицированных кадров и хороших зарплат.

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