ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин велел заняться снижением уровня бедности в России

14:18
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Заданы целевые показатели к 2030 году

Федеральному правительству предписано принять меры по снижению к 2030 году уровня бедности населения ниже 7%. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
Путин потребовал от министров сосредоточиться на увеличении реальных доходов граждан

Как сообщает пресс-служба Кремля, кабмину при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации поручено предпринять меры, обеспечивающие снижение к 2030 году уровня бедности населения ниже 7%. Для многодетных семей этот показатель должен составлять не более 12%.

Представить доклад о ходе исполнения поручения предписано не позднее 31 марта 2025 года, затем отчитываться кабмин будет ежегодно.

В марте Федеральная служба государственной статистики обнародовала данные о доходах россиян за 2023 год. Выяснилось, что в России 13,5 миллиона человек находятся за чертой бедности — это 9,3% населения страны. Чертой бедности в стране в 2023 году стал уровень доходов ниже 14339 рублей на человека.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявлял, что в стране в 2023 году будет достигнут исторический минимум уровня бедности. При этом он призвал полностью свести уровень бедности граждан к нулю. Ключом к победе над бедностью глава государства назвал формирование экономики квалифицированных кадров и хороших зарплат.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Бедность
Бедность
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.