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На авдеевском направлении ликвидировали еще один Abrams

14:21
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

ВС России улучшили свое положение

Минобороны России рассказало об уничтожении еще одного американского танка Abrams в зоне СВО.

Машину уничтожили на авдеевском направлении, сообщили в военном ведомстве в ходе ежедневного брифинга. Всего было уничтожено 11 единиц техники, включая Abrams. Противник потерял до 295 военнослужащих.

Также на авдеевском направлении ВС России заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки ВСУ.

США поставили на Украину 30 танков Abrams, сообщил ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук. В настоящий момент у ВСУ осталось порядка 25 машин, при этом не исключено, что некоторые из них не на ходу.

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