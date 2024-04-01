На авдеевском направлении ликвидировали еще один Abrams

ВС России улучшили свое положение

Минобороны России рассказало об уничтожении еще одного американского танка Abrams в зоне СВО.

Машину уничтожили на авдеевском направлении, сообщили в военном ведомстве в ходе ежедневного брифинга. Всего было уничтожено 11 единиц техники, включая Abrams. Противник потерял до 295 военнослужащих.

Также на авдеевском направлении ВС России заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки ВСУ.

США поставили на Украину 30 танков Abrams, сообщил ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук. В настоящий момент у ВСУ осталось порядка 25 машин, при этом не исключено, что некоторые из них не на ходу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"