Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака

Меркурий начал свой ретропуть в Овне
Овны
Вам пора призадуматься: верной ли дорогой идете по жизни? Ретроградный Меркурий в вашем знаке дает три недели на рефлексию, самоанализ, работу с психологом.
Тельцы
За окном весна, и вам хотелось бы проводить каждый вечер вне дома, но у Меркурия в соседнем знаке другие планы. Притормозите и загляните внутрь себя.
Близнецы
Высшие силы советуют вам пересмотреть отношения с окружающими. Возможно, вы никак не можете разорвать токсичную связь или терпите то, чего не следует.
Раки
Планы, связанные с карьерой или бизнесом, следует поставить на паузу. Ретро Меркурий призывает вас еще раз хорошенько все обдумать и внести корректировки.
Львы
Юридические дела могут забуксовать, а в учебе или работе есть риск завязнуть в мелочах и подробностях. Будьте также внимательны с документами.
Девы
Звезды выделяют вам три недели на поиск ответов на самые сложные личные вопросы. Это может касаться интимной жизни, ментальных проблем либо долгов.
Весы
Вы можете споткнуться на пороге ЗАГСа и передумать жениться или разводиться. Ретро Меркурий вмешается в ваши планы, касающиеся личной жизни.
Скорпионы
Пересмотрите свой образ жизни, особенно если уже давно живете или питаетесь "как придется". Ваше тело просит обратить внимание на его потребности и проблемы.
Стрельцы
Дети могут перестать слушаться родителей, а творческие проекты рассыплются на глазах. В этих сложностях вам нужно разбираться без спешки и лишних эмоций.
Козероги
Поездка всей семьей, покупка дачи, переезд или ремонт принесут больше проблем, чем пользы. До 25 апреля повремените с любыми активностями в своем доме.
Водолеи
У вас могут сорваться важные переговоры, не дойти посылки или потеряться документы. Ретро Меркурий советует что-то изменить, пересмотреть в этих сферах.
Рыбы
Поставьте денежные дела на паузу: Меркурий начал свой ретропуть в Овне, который символизирует ваши финансы. До 25 апреля никаких покупок!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"