Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака

Меркурий начал свой ретропуть в Овне

Овны

Вам пора призадуматься: верной ли дорогой идете по жизни? Ретроградный Меркурий в вашем знаке дает три недели на рефлексию, самоанализ, работу с психологом.

Тельцы

За окном весна, и вам хотелось бы проводить каждый вечер вне дома, но у Меркурия в соседнем знаке другие планы. Притормозите и загляните внутрь себя.

Близнецы

Высшие силы советуют вам пересмотреть отношения с окружающими. Возможно, вы никак не можете разорвать токсичную связь или терпите то, чего не следует.

Раки

Планы, связанные с карьерой или бизнесом, следует поставить на паузу. Ретро Меркурий призывает вас еще раз хорошенько все обдумать и внести корректировки.

Львы

Юридические дела могут забуксовать, а в учебе или работе есть риск завязнуть в мелочах и подробностях. Будьте также внимательны с документами.

Девы

Звезды выделяют вам три недели на поиск ответов на самые сложные личные вопросы. Это может касаться интимной жизни, ментальных проблем либо долгов.

Весы

Вы можете споткнуться на пороге ЗАГСа и передумать жениться или разводиться. Ретро Меркурий вмешается в ваши планы, касающиеся личной жизни.

Скорпионы

Пересмотрите свой образ жизни, особенно если уже давно живете или питаетесь "как придется". Ваше тело просит обратить внимание на его потребности и проблемы.

Стрельцы

Дети могут перестать слушаться родителей, а творческие проекты рассыплются на глазах. В этих сложностях вам нужно разбираться без спешки и лишних эмоций.

Козероги

Поездка всей семьей, покупка дачи, переезд или ремонт принесут больше проблем, чем пользы. До 25 апреля повремените с любыми активностями в своем доме.

Водолеи

У вас могут сорваться важные переговоры, не дойти посылки или потеряться документы. Ретро Меркурий советует что-то изменить, пересмотреть в этих сферах.

Рыбы

Поставьте денежные дела на паузу: Меркурий начал свой ретропуть в Овне, который символизирует ваши финансы. До 25 апреля никаких покупок!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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