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Задержанные в Дагестане боевики участвовали в финансировании террористов "Крокуса"

13:40
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Их поймали накануне

Задержанные в Дагестане иностранные боевики участвовали в финансировании и обеспечении террористов, которые напали на "Крокус Сити Холл".

"Боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", - сообщили ТВЦ.Ru в ЦОС ФСБ.

Один из задержанных в ходе допроса признался, что возил оружие из Махачкалы террористам, напавшим на концертный зал в Москве.

Четырех боевиков задержали накануне в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО). Они намеревались устроить теракт на набережной Каспийска и в парке города, а после покинуть Россию. Двое из них являются выходцами из Средней Азии.   

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