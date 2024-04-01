Срок временного пребывания иностранцев в России сократят до 90 дней в год

Об этом рассказали в МВД

Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, который ужесточает контроль за въезжающими в страну иностранцами. В частности, продолжительность временного пребывания мигрантов в России ограничат сроком 90 дней в течение календарного года. В настоящее время он составляет 90 дней в течение шести месяцев.

В случае принятия предлагаемых поправок при въезде в страну все иностранцы будут проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

Предполагается введение единого документа, удостоверяющего личность иностранца в России. Он заменит все документы, выдаваемые с этими целями в настоящее время.

Решение о высылке иностранца-правонарушителя можно будет принимать во внесудебном порядке, если предлагаемый МВД законопроект пройдет все этапы утверждения, сообщает РБК.

После напоминания главы государства на коллегии Генпрокуратуры о необходимости контроля в сфере миграционной политики член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских рассказал, что "инициатив будет достаточно много, в этом не сомневайтесь".

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в ноябре 2023 года призвал ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. Глава МВД подчеркнул, что представляющих угрозу безопасности нужно "безапелляционно удалять" с территории России, а их правовые статусы — аннулировать.

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