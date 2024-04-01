Филимонов рассказал Путину о развитии туризма на Вологодчине

Вотчина Деда Мороза должна работать круглогодично

Адресную помощь семьям участников СВО обсудили сегодня Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Вологодской области Георгий Филимонов на встрече в Кремле.

Губернатор доложил президенту о создании в регионе круглосуточного колл-центра, который принимает звонки от родственников военных. За каждой семьёй закрепили два куратора из правительства - они оказывают всестороннюю поддержку.

Среди других приоритетных задач - модернизация ЖКХ, решение кадрового вопроса в медицине и образовании, ремонт дорог и развитие туризма.

Путин: Хорошо. Дед Мороз у Вас собирается в отпуск?

Филимонов: Дед Мороз у нас работает круглосуточно.

Путин: В отпуск он уходит летом или как?

Филимонов: Задача, развивая внутренний туризм, обеспечить, чтобы вотчина Деда Мороза работала круглогодично. И в этом есть экономический смысл как для инвесторов, так и для того, чтобы не только зимой, но и летом можно было приезжать в гости к нашему Дедушке Морозу.

Путин: Экономический смысл-то есть. Он же летом растает.

Филимонов: Он летом должен находиться в не менее волшебном ледяном дворце, куда можно будет привести, вне зависимости от времени года, детей, для того чтобы провести обширную, интересную, глубокую, познавательную экскурсионную программу.

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