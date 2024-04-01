ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Момент взрыва "Газели" в Москве попал на видео

15:03
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Никто не пострадал

На западе Москвы из-за возгорания автомобиля пришлось перекрыть движение на улице Лобачевского

Сначала вспыхнула "Газель". Её уже собирались тушить, когда неожиданно сдетонировал газовый баллон. Момент взрыва записали очевидцы.

Сотруднику МЧС повезло - он оказался на безопасном расстоянии. Никто не пострадал. А вот от грузовика остался только остов. Незначительные повреждения получили машины, которые стояли неподалеку. Сейчас специалисты выясняют все подробности ЧП.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Момент взрыва "Газели"
Момент взрыва "Газели"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.