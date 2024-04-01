Момент взрыва "Газели" в Москве попал на видео

Никто не пострадал
На западе Москвы из-за возгорания автомобиля пришлось перекрыть движение на улице Лобачевского
Сначала вспыхнула "Газель". Её уже собирались тушить, когда неожиданно сдетонировал газовый баллон. Момент взрыва записали очевидцы.
Сотруднику МЧС повезло - он оказался на безопасном расстоянии. Никто не пострадал. А вот от грузовика остался только остов. Незначительные повреждения получили машины, которые стояли неподалеку. Сейчас специалисты выясняют все подробности ЧП.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"