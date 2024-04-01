Момент взрыва "Газели" в Москве попал на видео

Никто не пострадал

На западе Москвы из-за возгорания автомобиля пришлось перекрыть движение на улице Лобачевского

Сначала вспыхнула "Газель". Её уже собирались тушить, когда неожиданно сдетонировал газовый баллон. Момент взрыва записали очевидцы.

Сотруднику МЧС повезло - он оказался на безопасном расстоянии. Никто не пострадал. А вот от грузовика остался только остов. Незначительные повреждения получили машины, которые стояли неподалеку. Сейчас специалисты выясняют все подробности ЧП.

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