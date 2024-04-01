СКР начал проверку стран Запада на предмет террористической деятельности

Речь идет о действиях, направленных против России

Следственный комитет России в понедельник, 1 апреля, объявил о начале процессуальной проверки по поводу террористической деятельности против России со стороны США, Украины и других западных стран.

Проверка организована по обращению на эту тему депутатов Государственной думы России и ряда общественных деятелей, уточнили в Следкоме. Ее проводят в центральном аппарате Следственного комитета.

В рамках проверки следствие тщательно изучит представленные данные относительно роли западных стран в организации, финансировании и проведении террористических актов в России. Затем будет принято процессуальное решение, сообщает ТАСС.

Ранее в Соединенных Штатах заверили, что своевременно предоставили всю имевшуюся у них информацию по этому поводу российской стороне. При этом официальный Вашингтон утверждает, что ни США, ни Великобритания, ни Украина не имеют никакого отношения к теракту в "Крокусе".

Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что американцы берут на себя смелость и заявляют о единственной версии теракта в "Крокусе", хотя российское следствие не делало пока никаких заключений. Это попытка отвлечь от чего-то внимание, заявил пресс-секретарь президента России.

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