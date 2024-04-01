Завершаются работы по устройству инженерных систем во втором вестибюле станции "Авиамоторная" БКЛ

Смонтированы три эскалатора, установлены два лифта

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что во втором вестибюле действующей станции Большой кольцевой линии метро "Авиамоторная" завершаются работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования.

"В строящемся вестибюле смонтированы три эскалатора, они уже успели пройти обкатку и грузовые испытания. Также установлены два лифта для маломобильных групп населения, ведется подготовка к их техническому освидетельствованию. Продолжается прокладка кабеля, в настоящий момент уложено уже около 90% от общего объема. Кроме того, близится к завершению монтаж систем электроснабжения, освещения, вентиляции, видеонаблюдения, противопожарной безопасности, а также турникетов и аппаратов для досмотра багажа", - сообщил замглавы города.

Как добавил Бочкарев, одновременно с устройством инженерных систем производится их взаимная интеграция с действующими системами станционного комплекса. Это позволит приступить к комплексным испытаниям оборудования после завершения монтажа.

"В частности, будет проверена бесперебойность работы систем автоматического пожаротушения. Испытания необходимы для последующей передачи нового оборудования в эксплуатацию", - уточнил заммэра.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов, в свою очередь, рассказал, что завершаются также архитектурно-отделочные работы в пассажирской и технической зонах вестибюля.

"Пол в кассовом зале вестибюля №2 станции "Авиамоторная" уложен гранитом, стены и колонны облицованы мрамором, на потолке установлены декоративные панели. В технической зоне на полу использован керамогранит, покрытие стен выполнено с применением акриловой краски на водной основе" - указал он.

Кравцов добавил, что прилегающую к вестибюлю территорию благоустроят - в частности, уложат гранитный камень, устроят газоны.

Строящийся вестибюль с подземным переходом позволит попасть на станцию БКЛ "Авиамоторная" со стороны улиц Авиамоторная и Красноказарменная.

Станция БКЛ "Авиамоторная" была введена в эксплуатацию в марте 2020 года.

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