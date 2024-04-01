Путин поручил сократить домашние задания для школьников

Урочная и внеурочная нагрузка должна быть сбалансированной

Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать школьные учебные программы.

Поручения опубликованы на сайте Кремля по итогам по итогам Послания Федеральному Собранию. В частности, следует сократить домашние задания и убрать лишние контрольные работы, отметил глава государства.

Урочная и внеурочная нагрузка на обучающихся по общеобразовательным программам должна быть сбалансированной, отметил Путин.

Доклад должен быть подготовлен к 1 декабря 2024 года. Ответственный – премьер-министр России Михаил Мишустин.

Помимо этого, президент поручил усилить межпредметные связи, а также улучшить соответствие между образовательными программами и материалами выпускных экзаменов.

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