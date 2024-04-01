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СВР объяснила поспешность США в оценках теракта в "Крокусе"

15:02
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Вашингтон пытается снять любые подозрения в причастности Зеленского

Американские власти предпринимают активные усилия для формирования искаженной картины теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

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В ведомстве предупредили, что Вашингтон рискует навлечь на себя подозрения в причастности к международному терроризму из-за действий по обелению киевского режима и предоставления ему помощи после теракта.

Однако Соединенным Штатам не удается добиться единства оценок теракта даже в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе, не упоминая уже государства глобального Юга. В кулуарных беседах подчеркивается, что Вашингтон начал выгораживать президента Украины Владимира Зеленского еще до того, "как успел остыть пепел" концертного зала — это сочли опрометчивым на Западе и подозрительным на Востоке, цитирует сообщение российской разведки ТАСС.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал процессуальную проверку по поводу террористической деятельности против России со стороны США, Украины и других западных стран. Следствие изучит данные о роли этих государств в организации, финансировании и проведении террористических актов в России.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что германские спецслужбы не располагали информацией о планируемом теракте в "Крокусе". При этом политик предположил, что "у американских служб, вероятно, были сведения".

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