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В России появится реестр работодателей мигрантов

15:18
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Только включенные в реестр компании смогут нанимать иностранцев

В России планируют создавать реестры работодателей и иностранных работников. Об этом в понедельник, 1 апреля, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Ирина Волк.
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Как пояснила представитель МВД, работодатели, включенные в соответствующий реестр, смогут привлекать иностранных работников из числа тех, кто входит в реестр иностранных граждан, имеющих право осуществлять трудовую деятельность в России, сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что российские власти обсуждают создание в стране нового ведомства, которое должно отвечать за межнациональную и миграционную политику. Пока окончательных решений по формату не принимали. В Кремле сообщения об этом ведомстве не подтвердили.

Еще осенью 2023 года зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев признавал, что трудовые мигранты для России – важные трудовые ресурсы. Однако он подчеркивал, что пребывание сотен тысяч приезжих в российских регионах порождает и проблемы — рост преступности и конфликты с местными жителями.

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