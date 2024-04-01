Рогов: мост в Запорожье ВСУ восстановить не смогут

По нему шло снабжение боевых частей украинцев

Украинские военные не смогут восстановить мост, который уничтожили авиаударом ВС России. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в интервью агентству РИА Новости.

Он подчеркнул, что у виадука уничтожены пролеты и две опоры около одного из берегов. Поэтому быстро восстановить сооружение не получится. А мост использовался, в том числе, для снабжения подразделений ВСУ на передовой.

Переправу удалось уничтожить с первого же удара. Рядом с сооружением нет воронок от бомб.

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