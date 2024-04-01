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Рогов: мост в Запорожье ВСУ восстановить не смогут

15:31
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

По нему шло снабжение боевых частей украинцев

Украинские военные не смогут восстановить мост, который уничтожили авиаударом ВС России. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в интервью агентству РИА Новости.

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Он подчеркнул, что у виадука уничтожены пролеты и две опоры около одного из берегов. Поэтому быстро восстановить сооружение не получится. А мост использовался, в том числе, для снабжения подразделений ВСУ на передовой.

Переправу удалось уничтожить с первого же удара. Рядом с сооружением нет воронок от бомб.

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