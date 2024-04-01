ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Калужской области

Злоумышленника заключили под стражу

Федеральная служба безопасности России предотвратила диверсию на железной дороге в Калужской области. Об этом в понедельник, 1 апреля, рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В ведомстве уточнили, что была пресечена попытка поджога объекта железнодорожной инфраструктуры региона жителем Калужской области. Мужчина задержан и заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 Уголовного кодекса (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса (террористический акт), сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержали потенциального террориста — он вступил в террористическую организацию и заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов.

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что российским спецслужбам известны организаторы терактов против нашей страны. Он пообещал, что для поимки и наказания преступников компетентные органы предпримут все необходимое.

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