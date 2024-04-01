Шрифт надписей на футболках напомнил символику нацистов

Компания Adidas решила запретить болельщикам выбирать при заказе футболок сборной Германии по футболу 44-й игровой номер. Это связано с нежелательной ассоциацией, возникшей при виде цифры 44 на спортивной форсе — она напоминает запрещенную символику нацистской дивизии СС.

Как поясняет Sport Bild, речь идет о новой форме, подготовленной к выступлению сборной ФРГ по футболу на домашнем чемпионате Европы. В выбранном для этой форме шрифте цифра 44 похожа на руну "зиг", которая в 1930-1940-е годы являлась символикой СС.

На предстоящем ЧЕ в сборной ФРГ не будет игрока под номером 44, но не исключалась вероятность того, что болельщики закажут майку с таким номером в онлайн-магазине Adidas. Во избежание скандала компания решила запретить заказ футболок с этим номером.

Ранее в Министерстве юстиции России напомнили, что статья 6 Федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941 – 1945 годов" предусматривает запрет использования в России нацистской символики.

Запрещение всяческих неонацистских движений предполагается в ходе денацификации, ради которой Россия проводит спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что "если кто-то считает себя отдельным народом — имеет на это право", однако "не на основе нацизма, нацистской идеологии".

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