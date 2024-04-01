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Пять человек погибли в аварии автобуса и поезда

15:33
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

ДТП произошло в селе Берендеево

В Ярославской области произошло ДТП на регулируемом железнодорожном переезде. Под поезд угодил автобус. Погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС
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Еще два человека пострадали в этой аварии. ЧП произошло рядом с селом Берендеево Ярославской области. Автобус был рейсовый. По неизвестной причине он выехал на пути перед поездом Москва-Архангельск. 

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте работают сотрудники ГИБДД. Состояние пострадавших не уточняется. 

ОБНОВЛЕНИЕ (15:55): Число погибших в результате столкновения автобуса с поездом в Ярославской области выросло до восьми, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

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Последствия столкновения поезда с автобусом на переезде
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