Исполняющий обязанности: почему нелегитимный Зеленский выгоден Западу

В нужный момент от главы киевского режима будет легко избавиться

В момент, когда голосование на Украине должно было быть в самом разгаре, Зеленский записывает очередное обращение к согражданам. При этом про отмененные им же президентские выборы там нет ни слова. Как будто бы их не должно было быть вовсе. На украинском телевидении эту тему тоже особо не обсуждают, лишь вскользь объясняя согражданам, что все якобы было сделано по закону.

"Раз мы живем по закону и придерживаемся принципа законности, то мы с вами открываем текст закона про режим военного положения и читаем. Черным по белому - во время режима военного положения выборы не проводятся, референдумы не проводятся. А если были запланированы, то запрещаются", - говорит украинский политолог Андрей Вигиринский.

Однако, по словам экспертов, в законе о военном положении прописан запрет проведения выборов в Верховную раду, но не президента. По украинской конституции, они обязаны были состоятся 31 марта. После чего Зеленский должен был либо подтвердить свои полномочия, либо до 20 мая передать их другому человеку, победившему на выборах. Передавать их некому. И ситуация, по сути, стала тупиковой.

"В ближайшие два месяца он будет исполняющим обязанности. И этим уже достаточно серьезно ограничиваются те полномочия, которые он будет иметь в качестве и.о. президента. Но когда закончатся и эти полномочия, у него формально по конституции не останется никаких. И поэтому я говорю, что тогда его власть в стране будет поддерживаться только за счет легитимации его со стороны Запада", - объяснил Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ.

На Западе тему отмененных президентских выборов на Украине тоже особенно не обсуждают, дабы не привлекать внимание к этой позорной ситуации. Потому как объяснить обывателю, почему в России голосование состоялось, причем даже в приграничных районах, которые находятся под обстрелами, а в демократической Украине президентские выборы отменили, будет крайне сложно. Хотя CNN все же попыталась: "Украинские военные выступают против выборов, учитывая положение, в котором сейчас находится страна. Потому как вакуум власти, который возникнет в переходный период, может представлять угрозу для управления вооруженными силами и функционирования государства".

Впрочем, для Запада нелегитимный Зеленский у власти - это даже хорошо, говорят политологи. Во-первых, точно не стоит опасаться переговоров с Москвой. Потому как все, что он подпишет, можно потом не признавать. Во-вторых, в нужный момент от Зеленского будет довольно легко избавиться, организовав очередной переворот.

Тех, кто его может возглавить, на Украине хватает. Взять, к примеру, того же Порошенко, который под Зеленского уже копает, переманивая на свою сторону депутатов Верховной рады, в том числе из провластной партии. Над парламентом Зеленский уже начинает терять контроль. Многие депутаты просто не приходят на заседания. А важнейшие документы, в том числе законопроект о мобилизации, который крайне важен для Банковой, Верховная рада саботирует. Вполне вероятен сценарий, что точно так же она поступит и с продлением военного положения в стране, которым прикрылся Зеленский, чтобы остаться у власти.

Голосование по этому поводу проходит каждые три месяца. И в следующий раз Верховная рада должна сделать это как раз в мае, когда у главы киевского режима окончательно истекут полномочия. Данного момента предлагают дождаться и в Кремле.

"В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. И там уже будем соответствующим образом ориентироваться. Анализировать ситуацию, чтобы заявить о своей позиции", - заявил Дмитрий Песков.

При этом, утверждают эксперты, не стоит исключать того, что Киев пойдет на некое обострение ситуации или на какой-то другой шаг, чтобы изменить военный статус конфликта с Россией. Проводить же выборы Зеленский в перспективе точно не будет, боясь в них проиграть. И этот страх вполне обоснован, учитывая что все больше украинцев, согласно независимым опросам, не доверяют главе киевского режима.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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