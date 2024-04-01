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До восьми человек выросло число погибших в ДТП с поездом под Ярославлем

16:05
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Все они находились в автобусе

Число погибших в ДТП автобусом и поездом в Ярославской области увеличилось до восьми человек.

"Погибли все 8 человек, находящихся в автобусе", - сообщили в региональном управлении МЧС России.

Машинист поезда получил травмы. Ранее в администрации Переславля-Залесского заявили о пяти погибших и двух пострадавших.

ДТП произошло днем 1 апреля в селе Берендеево Ярославской области. Поезд "Архангельск-Москва" сбил на переезде рейсовый автобус "Переславль-Бектышево". Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным.

Со слов очевидцев, авария случилась из-за того, что автобус заглох на переезде. Но официального подтверждения этой информации пока нет. Переезд оснащен шлагбаумами. Причины произошедшего выясняются.

В настоящий момент на месте аварии работники сотрудники полиции, медики, специалисты экстренных служб и психологи, передает ТАСС.

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