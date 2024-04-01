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На Шри-Ланке продлили бесплатные визы для российских туристов

16:50
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Льгота будет действовать до 30 апреля

Шри-Ланка решила продлить эксперимент по выдаче бесплатных виз гражданам семи государств. В том числе и России. Об этом министр туризма Харин Фернандо написал в соцсети Х. Пока визу можно будет получить до 30 апреля. 

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Правительство страны примет решение о продлении в ближайшие две недели, подчеркнул чиновник.

Льготные визы страна ввела в октябре прошлого года. 

Воспользоваться ими могут граждане Индии, Индонезии, Китая, России, Таиланда, Майлазии и Японии. Бесплатно они могут пробыть в стране 30 дней. Остальным придется заплатить за визы 50 долларов. 

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