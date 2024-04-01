Поезд врезался в автобус в Ярославской области: все подробности

Погибли восемь человек

В Ярославской области на регулируемом железнодорожном переезде пассажирский поезд врезался в автобус.

Все, кто находился в салоне машины, погибли. Это водитель и семь пассажиров.

Трагедия произошла недалеко от станции Берендеево. Рейсовый автобус, который следовал в Переславль-Залесский, выехал прямо перед приближающимся поездом и заглох на путях. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Из-за происшествия были задержаны три пассажирских состава, которые следуют в Москву из Воркуты, Абакана и Ярославля.

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