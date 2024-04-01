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Суд арестовал десятого подозреваемого в теракте в "Крокус сити холле"

17:45
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Его обвиняют в перечислении средств на карту террористам

Еще одного подозреваемого по делу о теракте в "Крокус сити холле" арестовали. Якубджони Юсуфзады вменили неповиновение полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

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Это уже десятый человек, которого арестовали по этому делу. 

Ранее об аресте мужчины ходатайствовал Следственный комитет. По данным следователей, Юсуфзоды за несколько дней до теракта через свою карту перечислил деньги одному из непосредственных участников нападения. 

Преступники  потратили эти деньги на оплату жилья. Вторая часть средств была перечислена сразу после совершения преступления.

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