Законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов рассмотрит Госдума

Он поможет противостоять легализации незаконных мигрантов

Госдума на своем заседании 2 апреля рассмотрит новый законопроект, направленный на борьбу с нелегальной миграцией. Об этом сообщает РИА "Новости". Депутаты предлагают дать бой фиктивным бракам, которые приезжие заключают ради получения гражданства.

Проект подготовил комитет по делам СНГ. В документе содержится пункт, согласно которому для получения вида на жительства нужно будет прожить в браке два года. При чем ВНЖ будет аннулировано, если суд признает брак недействительным. А установление отцовства в отношении ребенка - гражданина России - будет отменено.

Завтра документ будет рассматриваться в первом чтении.

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