ФСБ задержала новых подозреваемых в причастности к теракту в "Крокусе". Главное

Готовились новые террористические акты

Москва требует от Украины арестовать и выдать всех причастных к терактам в России, а также немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности. Официальную ноту киевской стороне наш МИД передал через Минск. Речь о чудовищной атаке в "Крокус сити холле". Об убийствах российских журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушении на Захара Прилепина. По "Крокусу" должна завершиться работа правоохранителей, нота относительно этого теракта будет направлена Украине отдельно, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

В документе, в частности, упомянут глава СБУ Василий Малюк, который 25 марта признался в причастности Украины к подрыву Крымского моста. Он также раскрыл детали организации убийств журналиста Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина.

Кроме того, в российском МИДе отметили, что отдельная нота будет отправлена в случае, если подтвердится информация о причастности киевского режима к атаке на "Крокус сити холл". В понедельник ФСБ задержала новых подозреваемых в Дагестане.

Спецназ действовал быстро, чтобы остальные подозреваемые не успели сбежать. Дом, в котором находилась указанная квартира, окружили. Дверь выломали. Находящийся в квартире мужчина сопротивления оказывать не стал. При обыске оперативники нашли два автомата Калашникова, "Наган", пистолет Макарова. Более 400 патронов. И самодельное взрывное устройство. Бомба была готова к использованию. Установлены элементы питания, которые должны были привести в действие электродетонатор. Фактически - оставалось только нажать на кнопку. Заряд обезвредили саперы.

По признанию задержанных, для предстоящего теракта были выбраны два места в Каспийске. Самые многолюдные. Набережная и парк Победы.

"В Республике Дагестан пресечена деятельность террористической ячейки в составе четырех иностранных граждан, подготовивших в Каспийске террористический акт в местах массового пребывания людей. Преступники провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие. Сразу после совершения теракта они намеревались выехать за пределы России. Также установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве", - говорится в сообщении ФСБ.

На записях с камер уличного видеонаблюдения видно, как к дому, где проживали задержанные, подъезжает белый "Рено" с приметной черной крышей. Тот же автомобиль, на котором передвигались террористы в день атаки на "Крокус сити холл". Через некоторое время машина уезжает.

"Я возил им оружие - этим ребятам, которые напали на "Крокус сити холл" в городе Москва. Я отвез им оружие из Махачкалы в Мытищи", - говорит задержанный. Также, по его словам, он помогал террористам деньгами. Камеры, установленные в банке, зафиксировали, как мужчина через банкомат переводил деньги исполнителям теракта в Красногорске. В руках можно разглядеть толстую пачку пятитысячных купюр. Очевидно, что задержанные в Дагестане боевики - это лишь исполнители.

"По итогами рассмотрения обращения депутатов Государственной думы и общественных деятелей, касающегося необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других западных стран, направленных против России, в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка. В рамках проверки следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение", - сообщили в СК.

По данным, которыми располагает Служба внешней разведки России, профильные американские структуры настоятельно начали доводить до союзников и партнеров США сведения, призванные убедить их в ответственности за теракт афганской ячейки запрещенного в России "Исламского государства". Выгораживать Киев начали чуть ли не с первых минут после теракта в "Крокусе". Ведь если будет доказана вина украинских спецслужб, США сами окажутся причастными к международному терроризму.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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