В ОДКБ обозначили зону ответственности организации в Армении

Там заявили, что это суверенная территория государства

Суверенная территория Армении является зоной ответственности ОДКБ. Речь идет о пространстве в рамках урегулированных госграниц. Об этом пишет РБК. Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян затребовал прояснения ситуации.

В Организации ссылаются на соглашение, подписанное в 2010 году в Москве. Согласно этому документу, зона ответственности – в рамках госграницы, которая урегулирована между Арменией и ее соседями. Однако Никол Пашинян настаивает на том, что Азербайджан дважды нарушил границы. А со стороны ОДКБ никаких шагов не последовало.

Ранее премьер-министр Армении заявлял, что если ОДКБ не ответит на вопросы так, чтоб это удовлетворило официальный Ереван, то страна разорвет соглашение с организацией.

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